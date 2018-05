Fronteira Corpo de jovem é encontrado três dias após ser sequestrado

Foto: Porã News

Jovem sequestrado por homens armados na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã após discutir com familiares e vizinhos foi encontrado executado com um corte na garganta na fronteira.

O mesmo foi identificado como, Milciades Arce Aguirre (26) vulgo ”Cale” que se encontra desaparecido desde o domingo (29) por volta das 18:00hs, quando o mesmo se encontrava em uma residência de seus familiares situado na fração Fronteira Verde na colônia Mafusi na cidade de Pedro Juan Caballero, onde após uma discussão acabou brigando com os seus familiares a quem ameaçou, momento em que chegaram ao lugar dois indivíduos armados e a empurrões o colocaram a bordo de um veiculo da cor prata,possivelmente da marca Toyota Corolla e desapareceram do lugar com o jovem, que foi encontrado, a aproximadamente dois quilômetros da residência da família e a uns 300 metros de uma chácara que seria propriedade dos sequestradores situado na colônia Mafusi, com a garganta cortada na tarde de quarta feira (02) por volta das 12:30hs, por familiares e amigos que realizavam buscas pelo mesmo desde o domingo quando tinha sido sequestrado.

Um dos sequestradores teria sido um tal “Lembu”, identificado pelos investigadores da Divisão de Homicídios como Cornélio Jara Bogarin, conhecido da policia que atuaria no submundo do narcotráfico e na região como um suposto justiceiro com “regalias” ao ser informante da policia na entrega de cargas de drogas que circulava pela área de fronteira, conhecido da vitima que também atuava supostamente como informante da policia na fronteira.

Agentes da Direção de Investigação de Casos Puníveis e da Divisão de Homicídios após realizaram os trabalhos de praxe com o apoio da Policia Técnica e da promotora de justiça, Camila Rojas e o medico legista Marcos Prieto, encaminharam o corpo da vitima ao IML para posterior entrega aos familiares.