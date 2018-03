Corpo de jovem que sumiu apÃ³s afogamento Ã© encontrado por Bombeiros

Morro do Ernesto Corpo de jovem que sumiu após afogamento é encontrado por Bombeiros 'A mulher de Luan, que está grávida de 2 meses, teve de ser levada para atendimento em unidade de saúde após o incidente'

Foto: Reprodução/Paulo Francis

Os militares do Corpo de Bombeiros encontraram no início da noite de ontem, quarta-feira (14), o corpo do jovem de 21 anos que se afogou no Córrego Limpo, na região do Morro do Ernesto, a cerca 20 km de Campo Grande.

Luan Odair Hioshinori foi encontrado em um trecho onde a profundidade é de aproximadamente 5 metros. Ele e a esposa chegaram a propriedade que leva o mesmo nome do córrego, no final desta tarde da quarta-feira.

De acordo com o registro, foi depois de muita insistência que o jovem convenceu a companheira a irem juntos tomar banho em ponto conhecido como a “7ª cachoeira”. No local também já havia um outro casal. Até que em determinado momento a vítima começou a se afogar.

As testemunhas ainda tentaram socorrer o rapaz, mas ele foi levado pela correnteza. A mulher de Luan, que está grávida de 2 meses, teve de ser levada para atendimento em unidade de saúde após o incidente.

Além do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia também estiveram na propriedade. (CG News).