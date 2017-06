Afogamento Corpo desaparecido há 4 dias é encontrado há 10 km do local de afogamento "O irmão mora no Paraná, autorizou o enterro pois disse não ter dinheiro para o translado"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

João Dias da Silva (54), que estava desaparecido desde a última sexta-feira (23 de junho), teve seu corpo encontrado às margens do rio Paraná, nesta terça-feira (27) em Naviraí, cidade localizada na região Sul do Estado em MS .

De acordo com informeções vinculadas pelo site Tá na Mídia Naviraí, João foi pescar no rio, na sexta-feira, durante o dia em um barco. Porém, na noite do dia daquela sexta-feira 23, moradores da região encontraram apenas a embarcação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e começou a realizar buscas pelo pescador, mas ele não foi localizado.

Na manhã da segunda-feira, o corpo apareceu boiando às margens do rio, próximo ao Parque Ilha Grande. A suspeita é que ele tenha caído do barco. A correnteza o levou para 10 quilômetros de onde João se afogou.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O único parente de João é um irmão que mora no Paraná, que informou que não tem condições de pagar o translado do corpo e autorizou o enterro em Naviraí.