Ribas do Rio Pardo Corpo desaparecido no fim de semana é encontrado boiando em lagoa "Suspeita da morte é de afogamento"

Corpo de homem foi encontrado boiando na manhã da segunda-feira (6) Foto: Divulgação/Assessoria

O corpo de um homem de 64 anos foi encontrado boiando em lagoa de uma propriedade rural localizada no município de Ribas do Rio Pardo. De acordo com a polícia, ele passou o fim de semana desaparecido e só foi achado morto nesta segunda-feira, dia 06 de agosto.

Segundo as informações do delegado Bruno Santacatharina Carvalho de Lima, que cuidou do caso, não havia nenhum sinal de violência no corpo do homem e a suspeita da morte é de afogamento. Apesar disso, a equipe policial também trabalha com outras hipóteses, como derrame momentos antes da vítima cair na água.

O delegado também contou que o Corpo de Bombeiros foi acionado desde o fim do dia de sexta-feira (3) para localizar a vítima, mas o corpo só apareceu boiando na lagoa na manhã desta segunda.

A perícia também foi ao local, momento em que constatou um sangramento na boca do homem. Também foi apurado que a vítima sempre nadava pelo local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Ribas de Rio Pardo.