Ponta Porã Corpo é encontrado carbonizado dentro de veículo

Foto: Porã News

Veiculo de procedência paraguaia foi encontrado incendiado com o corpo de uma pessoa do sexo masculino no interior nas proximidades da MS 164 em Ponta Porã.O fato foi registrado na noite de sexta feira (17) por volta das 20:15hs, quando populares alertaram os agentes da Policia Técnica da Policia Civil, de que um veiculo da marca VW-Gol, cor branco, placa SAB 770 Paraguai, se encontrava incendiado próximo a fabrica de farinha situado na MS 164, os policiais imediatamente se deslocaram ate o local e com o apoio da policia Técnica e ao realizar os procedimentos de rigor encontraram o corpo de uma pessoas do sexo masculino que se encontrava no banco traseiro totalmente carbonizado, o mesmo se encontrava algemado e possivelmente teria sido executado em outro lugar e levado ate o local onde foi incendiado junto com o veiculo.

Investigadores do SIG (Setor de Investigação Geral) da Policia Civil acompanharam o caso e, segundo informações, solicitarão o apoio dos agentes da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero a fim de identificar o proprietário do veiculo que poderia ser a vitima encontrado carbonizada no interior do veiculo, cuja identidade não foi possível verificar em razão de o fogo ter consumido o corpo assim como o veiculo por completo.

O corpo da vitima foi encaminhado ao IML de Ponta Porã a espera que algum familiar o identifique a fim de que a policia tenha conhecimento da identidade do mesmo.

Não se descarta que o crime tenha relação com algum ajuste de contas, que será investigada pelos agentes do SIG da Policia Civil de Ponta Porã.