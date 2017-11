Decapitado Corpo é encontrado decapitado e com braços e pés amarrados para trás

Foto: Paulo Francis

O corpo de um homem decapitado foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira, dia 28 de novembro, na cachoeira do Ceuzinho, região localizada na saída para Rochedo, perto do Inferninho, em Campo Grande. De acordo co o site Campo Grande News, o cadáver foi avistado por um grupo de banhistas.

Por ora, não há identificação da vítima, que estava de bruços e preso entre as rochas do córrego Ceroula. Equipes da PM (Polícia Militar), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia criminalística foram acionadas.

Quem viu primeiro o corpo foi um eletricista de 44 anos, que preferiu não se identificar. Ele sentiu um cheiro forte de carniça quando chegou ao local e foi checar o que era antes de ir tomar banho no córrego.

"Vim tomar banho e na verdade eu tomei um susto. Tem rastro de pessoas aqui, então já veio gente antes. Não sei como ninguém denunciou", comentou ao site o banhista que acionou a polícia ao descobrir o corpo na cachoeira.

Por enquanto, não há como saber desde quando o corpo está no local, nem se ele foi morto ali, deixado por alguém, ou até mesmo carregado pela correnteza. Os Bombeiros fizeram uma varredura às margens do córrego para tentar encontrar mais vítimas e a cabeça do homem, mas nada foi achado pelos militares.