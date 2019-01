Rio Brilhante Corpo encontrado em mata apresenta duas lesões cabeça e garganta

Foto: Olimar Gamarra

O homem encontrado morto no final da tarde deste domimgo (27) ao lado do córrego Araras em uma região de mata em Rio Brilhante apresenta duas lesões profundos, sendo um na parte de trás da cabeça e outro na garganta, indicando que ele foi assassinado.

A Polícia ainda não identificou a vítima e os ferimentos foram constatados após a chegada da perícia técnica que realizou levantamentos.

Trata-se de um homem aparentando de 30 a 35 anos, moreno com uma tatuagem de cor verde que não deu para identificar do se trata nas costas e trajava camiseta azul, calça jeans e um par de tênis foi encontrado ao lado do corpo.

Uma TV quebrada e cacos da tela estavam próximo ao pescoço do homem, porém nenhum documento de identificação foi encontrado.

O corpo foi localizado por uma mulher que se banhava e entrou na mata para urinar e logo acionou a Polícia Militar.

De acordo com o delegado Alexandre Neves Polícia Civil aguarda familiares da vítima reclamarem o corpo que será encaminhado ao IML de Dourados nesta segunda-feira (28).

Pelo estado do corpo a Polícia e a perícia acreditam que ele ja estava morto a mais de 24h. O caso foi registrado como homicídio simples será investigado.