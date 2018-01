Corpo encontrado no rio Taquari

Foto: Alisson Silva

O corpo encontrado as margens do rio Taquari, em Coxim, no início da noite desta terça-feira (02), na região do Tapete Verde, a aproximadamente 50 quilômetros da cidade, será encaminhado para Campo Grande para identificação.

O corpo foi encontrado enroscado na areia, por pescadores por volta das 19h25. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que foram até o local com a Polícia Civil.

Uma carteira com título de eleitor, CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) em nome do pedreiro Jozinaldo Rodrigues de Lima, de 51 anos, foi encontrado no bolso do corpo, porém como a perícia de Coxim não tem estrutura pra confirmar a identificação ele será encaminhado para a Capital.

O corpo será levado para o IMOL (Instituto de Medicina E Odontologia Legal) em Campo Grande, e passará por necropsia e confirmação da identidade através das digitais.

A necropsia, que mostrará a causa morte, será realizada em Campo Grande pois Coxim está sem legista por conta das férias. A Polícia Civil e a PAX Coxim, tentam identificar familiares da vítima para definição do destino do corpo. Apesar de estar de roupa, tênis e carteira no bolso, por enquanto não foi encontrado marcas de violência no corpo da vítima.