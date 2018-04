Coxinense fica gravemente ferido em acidente na BR-163

Foto: Alisson Silva

Um acidente por volta das 23h25 desta sexta-feira (06) no quilômetro 728 da BR-163 deixou um homem com ferimentos graves.

As informações colhidas no local dão conta que Igor Gustavo Tonsica Mudre, de 34 anos, conduzia um Fiat Palio, com placas de Coxim, sentido norte, quando provavelmente se assustou com a redução brusca de um bitrem abordado por Policiais Rodoviários Federais.

Com isso Mudre que não utilizava o cinto de segurança colidiu na lateral traseira de outro Fiat Palio modelo weekend, também com placas de Coxim, conduzido por J.F.A., de 54 anos, perdeu o controle, passando entre dois postes e colidindo violentamente no muro de um hotel.

O Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, por causa do grande impacto os socorristas tiveram que utilizar um desencarcerador para retirar o homem das ferragens.Mudre sofreu traumatismo craniano, fratura do braço esquerdo e perna esquerda, seu estado de saúde é considerado grave. Em seguida a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.