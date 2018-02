Fatalidade Cratera aberta desde de janeiro, mata passageiro e dez bois de caminhão gaiola 'Morreu após o veículo cair em uma cratera aberta na rodovia'

Foto: Reprodução/Nova News

O passageiro de um caminhão boiadeiro, identificado como Daniel Rodrigues da Silva, morreu após o veículo cair em uma cratera aberta na rodovia MS-475, entre os municípios de Novo Horizonte do Sul e Ivinhema. O acidente aconteceu por volta das 20h de ontem, domingo (11), no trecho interditado desde janeiro após fortes chuvas atingirem a região.

Segundo informações do site Nova News, dez animais que eram transportados no veículo também morreram. O motorista, que não teve a identidade revelada, relatou que foi surpreendido pelo buraco, não dando tempo de evitar a queda.

A cabine do caminhão ficou totalmente destruída após ser prensada pelas paredes do barranco. Daniel e o motorista chegaram a ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas o passageiro não resistiu e morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Ivinhema.

Ainda de acordo com o site, os animais estavam sendo transportados de Novo Horizonte do Sul para o um frigorífico em Nova Andradina. De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o local está devidamente sinalizado e um desvio improvisado continua sendo usado para passagem dos veículos.

Estragos

O buraco no meio da pista foi aberto no dia 19 de janeiro e interditou totalmente a rodovia MS-475. Na ocasião, ao menos dois acidentes foram registrados no local.

Um carro que passavam no trecho, no momento em que o asfaltou cedeu, caiu no buraco e feriu duas pessoas, sendo que uma delas precisou ser levada para uma unidade de saúde.