PMA Criador de porcos é multado em R$ 5 mil por destruir área protegida Homem criava cerca de 45 porcos em área de preservação

Na tarde de ontem, quarta-feira (22), a Polícia Militar Ambiental (PMA) de São Gabriel do Oeste, fechou um criadouro de porcos, localizado em uma chácara no Distrito de Pontinha do Coxo, na zona rural de Camapuã. O dono dos porcos foi multado em R$ 5 mil, por estar usando área de preservação para criação de cerca de 45 animais.

Conforme a Polícia, o homem não tinha licença ambiental para criação dos porcos e a área utilizada por ele para criar os bichos, margeia a nascente do córrego Barreiro. Na área estavam cercados os 45 porcos, o que causava assoreamento e sedimentação das margens do córrego.

Ao localizar a área, a polícia ordenou que as atividades fossem paradas imediatamente e que os porcos fosse removidos da área. O proprietário dos porcos, um homem de 57 anos, é morador de Campo Grande. Além da multa, o homem responderá por crime ambiental por destruir área de preservação permanente (APP). Se condenado, pode ter que cumprir três anos de detenção.