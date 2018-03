Três Lagoas Criança atropelada que teve perna amputada sai do coma e diz: ‘mamãe, você é minha vida’ Melina de 3 anos, atropelada no domingo (4), já respira sem ajuda de aparelhos e está acordada

Melina de 3 anos, atropelada no domingo (4), já respira sem ajuda de aparelhos e está acordada. Teria pedido inclusive, para mamar e estava assustada e agitada. A informação é da mãe, a dona de casa Rafaela Pereira. Médicos retiraram os tubos no final da tarde de ontem e deram bom prognóstico sobre o estado de saúde da menina.

Segundo a mãe, Melina ainda não sabe que perdeu a perna, amputada pouco acima do joelho esquerdo. “Ela acordou e foi logo pedindo para mamar. Me abraçou e disse: ‘Mamãe, você é minha vida”. Estou muito feliz que ela está se recuperando rápido, mas minha ficha ainda não caiu”, disse.

Agitada, Melina teria retirado sonda pelo menos três vezes, contou Rafaela. “Ela ainda não sabe que perdeu a perninha. Está ansiosa para ir para casa, assim como eu. Mas, está bem melhor”.

A criança foi atropelada e arrastada por um carro, no momento em que brincava na calçada da residência, na rua Irmãos Spinelli, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

Segundo a ocorrência policial, mesmo se recusando a fazer o teste de bafômetro, foi constatado estado de embriaguez do motorista, que ainda carregava criança de 3 anos no banco do passageiro.

O carro atingiu a Melina, que foi arrastada até o muro e ficou prensada.

Após o acidente, o condutor teria tentado fugir do local. No entanto, foi impedido pelos moradores, que acionaram a Polícia Militar. A criança que estava no automóvel seria enteada do condutor e também de 3 anos de idade.