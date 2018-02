Criança brasileira é encontrada morta em carga de soja no Paraguai

Uma criança brasileira de aproximadamente 9 anos de idade foi encontrada morta dentro de uma carga de soja. O fato aconteceu na última sexta-feira (23), em Katuetê, no Paraguai. A imprensa local divulgou que houve algum descuido.

O pai relatou que estava colhendo soja em uma colônia e que seu filho acompanhou o trabalho. Ao que parece, o menino ficou preso na carroceria do caminhão de transporte de soja e caiu no semirreboque, utilizado para descarga dos grãos. O pai da criança disse que notou a ausência do menino e ligou para o motorista do caminhão.

O corpo foi encontrado no fundo da carga, durante descarga dos grãos no silo da empresa. A família da vítima tem parentes em Toledo e atualmente mora em La Paloma no Paraguai.