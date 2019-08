VIOLÊNCIA Criança de 11 anos é executada a tiros e jogada em ponto de desova de corpos em MS Em dois meses esse é o quarto corpo encontrado no local

Viatura da Polícia Militar e carro de funerária em local onde corpo de adolescente foi encontrado Foto: Mbykymi Notícias

Uma criança de 11 anos, identificado apenas como João Paulo, foi encontrado morto na manhã de hoje (30) em Ponta Porã, cidade do interior de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com Paraguai. A criança foi encontrada morta a tiros. O corpo da vítima estava jogado às margens de rodoanel na cidade, em um trecho sem asfaltamento da rua Guia Lopes.

Conforme testemunhas locais, o menor não tinha família, era usuário de drogas e também suspeito de praticar pequenos roubos nas redondezas. O local onde o corpo da criança foi encontrado é uma espécie de local onde são ‘desovadas’ pessoas executadas nas regiões. É o quarto corpo achado no local no período de dois meses.

A Polícia Militar e Perícia Técnica estiveram no local, o caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de polícia civil de Ponta Porã.