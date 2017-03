Investigações Criança morre após passar mal em escolinha e polícia desconfia de engasgamento

A Polícia Civil de Campo Grande deve investigar quais circunstâncias que levaram a morte da menina Luíza de Oliveira Custódio Martins, 2 anos, que sofreu uma parada cardíaca na noite da quinta-feira (9), após passar mal em uma escolinha infantil particular na Vila Alba, na região oeste da Capital.



Segundo o registro da Depac (Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário) da região central, funcionários do local avisaram os pais de Luiza por volta das 14h30 de que ela estava com febre e ofegante. A menina estava desde a manhã na escolinha, de ensino infantil.

Meia hora depois, os pais a levaram ao Hospital São Lucas, no Amambaí, na região central, onde o quadro clínico só piorou.



Os médicos fizeram então a aspiração das vias aéreas de Luíza, onde foram constatados vestígios de sangue e achocolatado. Por volta das 19h, a criança sofreu a parada cardíaca fatal.



A polícia pediu laudos periciais no Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal) para ter mais indícios que a parada cardíaca atestada como a causa do óbito. Parte do material expelido foi encaminhado para análise.



Há a suspeita, por parte dos investigadores, de que Luiza engasgou com a bebida e os vestígios permaneceram tampando suas vias respiratórias. O caso foi registrado como morte a esclarecer. (Com informações do registro).