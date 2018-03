Três Lagoas Criança de 3 anos tem perna ampuntada após ser atropelada e arrastada por motorista bêbado 'Após o acidente, o condutor tentou fugir do local. No entanto, foi impedido pelos moradores'

Foto: Divulgação/JP News

Uma menina de 3 anos foi atropelada e arrastada por um veículo, enquanto brincava na calçada de casa, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande. O acidente ocorreu na tarde de ontem, domingo (4), e a suspeita é de que o condutor do veículo estava embriagado. Durante cirurgia a criança precisou amputar uma das pernas.

Familiares da vítima contaram que o motorista estava embriagado e ainda com uma criança no banco do passageiro. Conforme o JP News, depois de atingir a criança, o carro a arrastou até um muro, onde ficou prensada.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e levou a menina até o hospital. No entanto, em estado grave a criança precisou ser trazida para Campo Grande.

Rony Sandro, que é o pai da vítima, explicou que a filha passou por uma cirurgia, precisou amputar uma das pernas, mas o quadro é considerado estável pelos médicos. Abalado com a situação, ele relatou que a criança brincava com os outros irmãos na calçada.

Embriagado

Após o acidente, o condutor tentou fugir do local. No entanto, foi impedido pelos moradores, que acionaram a Polícia Militar. A criança de 3 anos, que estava no automóvel, seria filha do condutor. Na ocasião, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.