NACIONAL Criança de 9 anos é encontrada morta pendurada em árvore, suspeito tem 12 anos Raíssa Eloá Caparelli Dadona havia desaparecido quando participava de uma festa em uma escola

Raíssa Eloá Caparelli Dadona, de 9 anos, foi encontrada morta neste domingo (30) amarrada a uma árvore, no Parque Anhanguera, no norte de São Paulo. A criança havia desaparecido enquanto participava de uma festa infantil no Centro Educacional Unificado (CEU), que fica próximo ao parque.

De acordo com a Polícia Civil, a criança estava amarrada pelo pescoço em uma árvore, no entanto a causa da morte pode não ter sido o enforcamento.

A pequena apresentava manchas de sangue que cobriam todo o rosto e aparentes lesões nos ombros. O suspeito do crime, um menino de 12 anos, foi ouvido no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), ainda na noite de ontem (30).

A Secretaria de Segurança Pública (SPP), do estado paulista, disse que pediu um mandado de internação provisória ao menor.

Conforme a polícia o menor será apresentado hoje (1º), à Promotoria da Infância e Juventude. Segundo os investigadores podem haver outros envolvidos.

Imagens de circuitos de monitoramentos, divulgadas pela rede de TV Globo, mostram que as 12h30 do dia do crime o menino atravessa a rua em frente ao parque, de mão dada a pequena Raíssa. O suspeito disse à polícia que a menina sumiu de vista, logo depois ele se deparou com ela pendurada à arvore.

Raíssa morava no bairro do Morro Doce, próximo ao Parque Anhanguera, e fazia acompanhamento para autismo há um ano. Seu corpo foi enterrado nesta segunda no Cemitério Municipal de Perus, também na zona norte da capital paulista.

Procurado, o CEU Parque Anhanguera afirmou que não pode repassar nenhuma informação sobre o caso. Já a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo disse que está colaborando com as investigações e que forneceu imagens de câmeras de segurança do CEU e outras informações à Polícia Civil.

*Com informações da TV Globo e Estadão Conteúdo.