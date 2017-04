Crime Criança e adolescentes são acusados de esganar até a morte homem de 21 anos

Com apenas 11 anos uma criança e dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos pela polícia de Vicentina distante 246 quilômetros de Campo Grande, depois de serem acusados do assassinato de um rapaz de 21 anos, na madrugada deste domingo (9).

De acordo com a polícia Reginaldo Ramires Rios de 21 anos foi assassinado depois de uma discussão com os autores. Ele foi morto esganado e tinha apresentou várias lesões no rosto, por causa, de murros. Os motivos não foram revelados.

A criança e os adolescentes foram apreendidos, sendo que o Conselho Tutelar foi acionado e os autores levados para a delegacia de polícia da cidade, segundo o site Vicentina On Line. (Com assessoria).