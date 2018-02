Dourados Criança fica ferida ao cair do segundo andar de prédio

Foto: Adilson Domingos

Um menino de apenas três anos de idade ficou ferido na noite desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, depois de cair do segundo andar de um dos blocos localizado no Residencial Roma 1, em Dourados.

De acordo com as informações policiais, o menino identificado como Gilberto estava dormindo e sem que os pais percebessem, ele se levantou e caiu de uma das janelas do quarto.

Ele foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital da Vida com fratura no fêmur da perna esquerda e traumatismo craniano leve.

O caso será investigado.