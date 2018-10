Fatalidade Criança morre em capotamento na BR-163 3 ficam feridos

Um menino de 5 anos, que não teve o nome divulgado, morreu e três pessoas ficaram feridas em acidente de carro na madrugada desta terça-feira (9), no km 799 da BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora, região norte do Estado. O motorista do carro não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A criança era passageira de um Fiat Siena, de placas de Rondonópolis (MT), que saiu da pista e capotou. Provavelmente sem cinto de segurança, a vítima foi arremessada de carro e não resistiu aos ferimentos. O veículo era conduzido por Fabiano Ponciano Dias, 30 anos, que ficou gravemente ferido. Além do menino que morreu, Fabiano tinha como passageiros uma menina de 7 anos e Simone Silva. Os três feridos foram socorridos para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim. Todos sofreram ferimentos graves.

A menina foi estabilizada e levada para à Santa Casa de Campo Grande. Fabiano também foi entubado e será encaminhado para a capital até o fim da manhã. A equipe médica aguarda o resultado do exame de tomografia de Simone para definir se ela também será transferida.

As informações iniciais são de que Simone seja a mãe das crianças. Eles estariam de carona com Fabiano. O motorista deve responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. (Com informações do site Edição MS).