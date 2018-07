Bairro Ramez Tebet Criança tem orelha decepada e pais esfaqueados por funcionário paraguaio "O homem sofreu um corte profundo no pescoço"

Criança teve a cabeça enfaixada após ter parte da orelha cortada Foto: Divulgação/Aquivo pessoal

A polícia procura o suspeito de esfaquear três pessoas da mesma família, entre elas uma criança de 11 anos que teve a orelha decepada, na noite de ontem, quinta-feira (19) em Campo Grande. As vítimas, pai, mãe e filho, foram socorridos para a Santa Casa de Campo Grande com ferimentos graves.

De acordo com a delegada Franciele Candotti Santana, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga, o autor do crime trabalhava para a vítima e teria ido a residência da família pedir dinheiro, mas uma discussão teria começado entre ele e o patrão.

Durante a briga, o homem - de nacionalidade paraguaia - sacou uma faca e esfaqueou o patrão, a esposa dele e o filho de 11 anos, antes de fugir do local. O homem sofreu um corte profundo no pescoço, foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa.

Segundo a delegada, a vítima perdeu cerca de 70% de sangue do corpo, passou por cirurgia e está sedado. A criança teve a orelha decepada e também foi internada. Os ferimentos sofridos pela mulher não foram divulgados, mas ela estaria estável.

Ainda conforme Candotti, as famílias do autor e das vítimas são “muito próximas” e originais de Bela Vista.

“Inclusive foi o patrão quem trouxe o autor para trabalhar em Campo Grande”, detalhou a delegada ao site Campo Grande News.

Investigadores da Polícia Civil foram ao hospital conversar com as vítimas, mas a motivação do crime ainda não foi confirmada. O suspeito está foragido, não teve o nome divulgado e é procurado pela polícia.

Fonte: Campo Grande News. [Clique aqui e leia a matéria original].