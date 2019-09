CrianÃ§a tem perna esmagada por roda de trator em MS

BATAGUASSU Criança tem perna esmagada por roda de trator em MS Acidente aconteceu domingo (08) no interior

Foto: Divulgação/Bombeiros/Reprodução/Da Hora Bataguassu

Uma criança de 9 anos, teve a perna esmagada por um trator em acidente domingo (08), na zona rural de Baraguassu, em Mato Grosso do Sul.

O menino estava no trator, conforme o Corpo de Bombeiros um adulto pilotava a máquina, quando ao passar por um desnível o pequeno escorregou e caiu, momento em que uma das rodas do trator passou por cima da perna direita da criança.

Com isso, os pais da criança de imediato a colocaram em um veículo particular e rumaram a cidade, no trajeto encontram uma viatura do Corpo de Bombeiros. A criança foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro no município. Ainda não há informações sobre o quadro clínico do menor.

Não foi informado se a pessoas que conduzia o trator era o pai da criança.