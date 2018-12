Campo Grande Crianças de 5 e 7 anos são encontradas sozinhas no Jardim Centro-Oeste Pai de uma das crianças foi busca-la para festividades de natal

Por: Correio do Estado

Foto: Foto: Imagem ilustrativa

Duas crianças, uma de sete e outra de cinco anos foram flagradas sozinhas, em uma casa no Jardim Centro-Oeste, no dia 24 de dezembro.

O pai da criança mais velha foi até o endereço com intuito de leva-la para passar o natal com a família e comprovou que a ex-mulher e o atual marido não estavam no local.

Ao questionar as crianças sobre o paradeiro dos adultos, uma delas disse que a mãe estava trabalhando e o pai, no bar bebendo (no entanto, a informação não foi confirmada).

O homem informou que chegou na casa por volta das 11h e permaneceu até 13h50, momento no qual acionou a Polícia Militar (PM), pelo 190 e o Conselho Tutelar.

Ele disse que ninguém compareceu ao local e por isso trancou a casa e levou a filha e a irmãzinha até a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac Piratininga), para registrar boletim de ocorrência.

Na delegacia, ainda foi tentado contato telefônico com a mãe das crianças, mas, os números informados estavam desligados.

O denunciante levou a filha para casa e a criança menor ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.