Três Lagoas Crianças são resgatadas seminuas e com fome após mãe deixá-las trancadas

Foto: JPNEWS

Dois irmãos foram encontrados sozinhos dentro de uma residência, no bairro Interlagos, em Três Lagoas. A menina, de 7 anos, e o menino, de apenas 2, estavam trancados na quitinete e seminus. A mãe, de 27 anos, teria saído da casa e deixado os dois filhos no local, inclusive, trancado a porta com a chave na fechadura do lado de fora. O flagrante foi feito pelo Conselho Tutelar após denúncia anônima. Uma equipe da Polícia Militar também esteve na casa, na terça-feira (7), quando ocorreu o fato.

Ao JPNEWS, a conselheira Bruna Lopes contou que o portão do quintal estava aberto. Ela e outra conselheira encontraram uma das crianças na janela. As condições da casa também eram insalubres. “As crianças estavam sem roupas e disseram que também estavam com fome. Pedimos para que elas se vestissem e a encaminhamos para uma casa de acolhimento”, relatou.

As conselheiras entraram em contato com a mãe das crianças pelo telefone e, na ocasião, ela teria informado que já estava retornando para a casa. Um inquérito para apurar o caso foi aberto pela Polícia Civil e a mulher poderá responder por abono de incapaz.

As crianças estão bem e seguem na Casa Lar de Três Lagoas.