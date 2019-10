BARBÁRIE Crianças veem cabeças, braços e pernas de stripper esquartejada jogados por janela de prédio Jovem de 19 anos foi assassinada nesse final de semana, suspeito namorado da vítima foi preso em flagrante

A desumanidade de um homem chocou crianças que brincavam em um parque e viram membros humanos sendo atirados pela janela de um apartamento. O caso aconteceu nesse domingo (06), em Chita na Sibéria.

Os membros atirados pela janela eram de uma jovem identificada apenas como Elizaveta, de 19 anos, ela era estripper de uma boate na cidade. A jovem foi assassinada e esquartejada por um homem de 38 anos, anos seu suposto namorado, conforme informações do jornal britânico Metro.

De acordo com o jornal, um grupo de jovens e crianças que brincavam no parque ao lado do prédio viram caindo na grama cabeça, braços e pernas da vítimas, atirados do 12º andar do edifício;

"Foi uma situação muito apavorante. Primeiro, vimos as roupas caindo, completamente manchadas de sangue. Logo depois, veio a cabeça", afirmou Igor Shalaev, de apenas 15 anos, um dos garotos que estava no local no momento do crime.

O suspeito do esquartejamento foi detido pelas autoridades e encaminhado para a delegacia da cidade. Agora, uma investigação será instaurada, para que se descubra as causas da barbárie, o homem foi preso em flagrante pelo assassinato e tentativa de ocultação de cadáver.

"Outras pessoas que moram no prédio também serão ouvidas durante a investigação, para que possamos entender como o crime aconteceu", informou um porta-voz da polícia russa. Elizaveta cresceu em um orfanato. Ela morava com uma avó. O motivo do crime brutal ainda não foi esclarecido.