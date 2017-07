Noroeste Crime embaraçoso; Polícia ouve testemunha que acompanhou execussão cruel "Um outro amigo da vítima "teve sorte" ao voltar para buscar a carteira"

Local onde morava a vítima e onde estava acampada a testemunha Foto: Reprodução/TV Morena

Foi identificado como sendo João Adroaldo Marques Maciel (54), conhecido como "Peludo", o homem morto a facadas por volta das 21h30 da segunda-feira (03/07) no posto de combustível Carga Pesada, da rede Platinão, localizado na rodovia BR-262, saída para Três Lagoas, Bairro Noroeste, em Campo Grande.

Na noite da segunda-feira, uma testemunha identificada como Adriano Sérgio Bruzzo (46), se apresentou a polícia, disse que chegou a pouco tempo na cidade e que mora no Brasil há 27 anos.

Ainda segundo registro, Adriano contou que viaja em uma bicicleta cargueira fazendo serviços de eletricista e que há cerca de dois dias com a bicicleta quebrada, hospedou-se na casa da vítima, local onde ocorreu o críme.

De acordo com o depoimento, a testemunha foi até o mercado junto com um homem identificado apenas como Luiz comprar comida para fazer o jantar na casa da vítima, onde também funciona uma borracharia.

Quando retornaram para a residência, Luiz disse que havia sentido falta de sua carteira com R$ 500 e voltaria até o mercado para recupera-la. Enquanto isso, a testemunha e a vítima começaram a preparar o jantar. Pouco tempo depois que Luiz havia saído, dois homens encapuzados e armados com faca e revólver invadiram a borracharia.

Eles amarraram a vítima e a colocaram de frente para uma parede no fundo do cômodo. Na sequência, a testemunha, que havia sido amarrada e colocada em outro cômodo da borracharia, ouviu João agonizando e percebeu que os homens tinham deixado o local. A testemunha conseguiu se desamarrar e foi até o quarto e se deparou com João sobre um poça de sangue.

Assustado com a situação a testemunha foi buscar ajuda na rodovia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém a vítima ja estava sem vida. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado. Luiz não foi encontrado para prestar esclarecimento.