Jardim Campo Alto Criminoso se passa por cliente, rouba carro de taxista e abandona em bairro "Veículo foi localizado na região do Indubrasil com a chave no contato"

Carro roubado de taxista já foi recuperado em MS Foto: Osvaldo Nóbrega/ TV Morena

Um bandido fingiu ser passageiro, negociou corrida com taxista e minutos depois o assaltou, em Campo Grande. O roubo aconteceu no início da noite de segunda-feira (13) e o carro foi encontrado na manhã desta terça-feira (14).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o taxista de 51 anos estava no ponto localizado no Jardim Campo Alto quando o suspeito chegou e eles negociaram uma corrida.

Eles seguiam para o destino quando em um local escuro, o suposto passageiro anunciou o roubo.

O trabalhador disse à polícia que o assaltante apontou algo para ele, mas não conseguiu ver o que era exatamente, mas suspeita que tenha sido uma arma de fogo, e anunciou o assalto.

A vítima desceu do carro e o bandido fugiu com ele. O veículo foi localizado na região do Indubrasil com a chave no contato. Nenhum suspeito foi identificado.