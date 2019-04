PREJUÍZO Criminosos arrombam sede do Consórcio Guaicurus e levam quase R$ 4 mil Caso ocorreu durante o fim de semana no prédio localizado na Rua Visconde de Taunay

Prédio foi arrombado durante o fim de semana Foto: Marina Pacheco

O prédio do Consórcio Guaicurus, grupo responsável pela administração do transporte coletivo em Campo Grande, foi arrombado durante o fim de semana. O bandido conseguiu abrir o cofre e furtou quase R$ 4 mil da sede, localizada na Rua Visconde de Taunay, no bairro Amambai.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o bandido entrou no local, cortou os fios de energia e arrancou dois sensores de segurança. Depois, arrombou a porta dos fundos e invadiu o prédio.

Segundo a ocorrência, o suspeito foi até uma sala do setor de vendas onde havia um cofre. Ele foi arrombado e R$ 3.710,50 furtados. O bandido deixou no local uma chave de fenda.

A perícia foi acionada e coletou materiais que possam ajudar na identificação do autor. A suspeita é de que seja uma pessoa que conhecia o prédio.

Hoje pela manhã, tudo parece normal na sede do Consórcio. Funcionários disseram que o furto ocorreu na sexta-feira e garantiram que nesta segunda tudo funciona normalmente no local.

Porém, o caso foi registrado hoje (8) na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

Fonte: Campo Grande News