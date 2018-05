Tijuca Criminosos matam a tiros um jovem, baleia outro e ateia fogo em veículo "O condutor da moto foi atingido por um tiro no abdômen e morreu no local"

Jovem de 19 anos morreu após ser baleado na madrugada desta quinta-feira, na avenida Lúdio Martins Coelho, em Campo Grande Foto: Reprodução/José Aparecido/TV Morena

Dois jovens de 19 anos foram baleados na madrugada de hoje, quinta-feira (31), no bairro Tijuca, em Campo Grande. Eles estavam em uma motociclista. Um deles, que pilotava o veículo morreu no local e o outro, o garupa, ficou ferido gravemente e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

O crime ocorreu na avenida Lúdio Martins Coelho, próximo a rua Pará. Por volta as 4h30, moradores informaram aos bombeiros e a Polícia Militar que havia no local dois homens que haviam sido baleados e estavam caídos na via pública.

Segundo os bombeiros, o condutor da moto foi atingido por um tiro no abdômen e morreu no local, enquanto que o garupa recebeu três disparos nas costas e foi levado para a Santa Casa.

Próximo ao local do crime, a menos de uma quadra de distância, foi encontrado um carro pegando fogo, a polícia investiga se o automóvel poderia ter sido utilizado por quem atirou nos rapazes e ateou fogo para eliminar possíveis provas, ou se houve um acidente com esses suspeitos.