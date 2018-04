Jardim Aeroporto Criminosos roubam carro, se envolvem em acidente e um acaba preso "Foi preso um jovem de 17 anos e a arma utilizada no roubo"

Homem de 29 anos teve o carro roubado por três homens armados na noite de ontem, quinta-feira (12), na Rua Itapeva, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Conforme registro, durante a fuga, os bandidos perderam o controle e se envolveram em acidente com uma caminhonete Chevrolet S-10. Um adolescente de 17 anos foi apreendido com a arma usada para render a vítima e confessou o crime.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima dirigia o carro Ford Fusion na via, quando foi abordada pelos criminosos armados, que anunciaram o assalto e fugiram levando o automóvel.

Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção na Avenida Lúdio Martins Coelho e colidiu contra uma caminhonete. A Polícia Militar foi acionada. Os criminosos, então, tentaram fugir a pé, mas o adolescente acabou detido com a arma usada para abordar a vítima.

Ele confessou o crime, disse que o grupo chegou até o bairro de Uber e identificou os comparsas pelo apelido de Neguinho e Gabriel. Um deles é foragido do Presídio de Segurança Máxima da Capital. A equipe policial fez buscas na região, mas não consegui encontrá-los.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. O Ford Fusion foi levado para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), onde o caso deve ser investigado.