Bairro Amambaí Criminosos roubam estabelecimento e ateiam fogo antes da saída

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Criminosos arrombaram as portas de um comércio, furtaram objetos e valores do local e antes de irem embora atearam fogo. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (20), na Rua Joaquim Dornelas, no Bairro Amambaí, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, as proprietárias de 38 e 45 anos contaram que receberam ligação do Corpo de Bombeiros informando que havia um principio de incêndio em seu estabelecimento.

As mulheres foram até o comércio e encontraram três portas arrombadas e vários objetos furtados. Ainda segundo o registro inforam que as empresárias acreditam que o incêndio foi intencional.

Também foi localizado uma lata de thinner, no estabelecimento. Alguns móveis e as cortinas foram consumidas pelo fogo. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.