Capital Criminosos tentam roubo em lotérica e fogem deixando veículo Não conseguiram arrombar o cofre na madrugada de hoje

Foto: Reprodução

Uma lotérica, na Rua 7 de Setembro, em Campo Grande, foi arrombada durante a madrugada desta sexta-feira (5), por bandidos que não foram localizados. Eles não conseguiram arrombar o cofre do local.

Informações passadas pela polícia são de que a tentativa de furto aconteceu por volta da 1h25 da madrugada desta sexta (5), quando a empresa de monitoramento percebeu através das câmeras de segurança a ação dos ladrões.

Eles entraram pelo teto da lotérica e tentaram arrombar o cofre, sem sucesso. Na fuga os bandidos deixaram para trás luvas, dois pés de cabras, duas chaves de fenda e uma mochila grande, de cor cinza.

Um veículo Volkswagen Voyage foi encontrado abandonado nas proximidades da lotérica e dentro do carro, no banco traseiro a polícia encontrou um pé de cabra. O carro foi levado para a Defurv.

Em agosto, outras lotéricas em Campo Grande foram arrombadas por bandidos. No dia 4 de agosto, uma lotérica no Parque dos Novos Estados foi arrombada e os ladrões levaram R$ 15 mil do local. Já no dia 8 de agosto, uma lotérica na Avenida Calógeras também foi alvo de bandidos, que levaram do local o valor de R$ 50 mil.

Fonte: MídiaMax .