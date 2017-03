Assalto Criminosos trancam família em residência, roubam objetos e dinheiro na Capital

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma família de Campo Grande foi alvo de bandidos na noite de segunda-feira (28). O assalto começou quando um dos moradores, de 59 anos, foi rendido ao voltar a pé para casa, na Vila Gomes.



De acordo com informações do registro, o homem voltava de uma conveniência quando foi rendido por dois bandidos, que disseram que ele devia morar perto e por isso estava a pé. Eles falaram que precisavam de um veículo e obrigaram a vítima a seguir até a casa dela.



Segundo o registro policial, já na casa do bancário aposentado, os bandidos renderam a mulher dele, de 56 anos, e o filho de 28. Os assaltantes reviraram a residência por cerca de 30 minutos e fugiram levando celulares, televisores, R$ 200 e um carro.



Antes de fugirem, os bandidos trancaram pai, mãe e filho na despensa da residência. Depois de cerca de 15 minutos, a família passou a gritar por socorro e conseguiu abrir a porta usando martelo e chave de fenda.



Quando eles saíram a polícia já estava na frente da casa, tendo sido acionada por vizinhos que ouviram os pedidos de ajuda. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma e roubo majorado pelo concurso de pessoas. Nenhum suspeito foi preso.