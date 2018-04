Cristian Cravinhos é preso por agredir mulher e tentar subornar PMs O suspeito tentou oferecer R$ 1 mil para não ser detido

Foto: © Reprodução/Globo News

Condenado pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, Cristian Cravinhos, que respondia em liberdade, voltou a ser preso, na madrugada desta quarta-feira (18), em Sorocaba, interior de São Paulo. A suspeita é que ele tenha agredido uma mulher e tentado subornar policiais militares para não ser detido. As informações são do G1.

Após ser acionada para uma ocorrência de violência contra a mulher, a polícia chegou ao bairro Trujillo e encontrou apenas uma moto. Depois de fazer rondas na região, presenciou a briga de um casal. Ao perceber a presença da corporação, o suspeito se apresentou como "um dos irmãos Cravinhos" e tentou negociar com PMs oferecendo R$ 1 mil. Ainda disse que o irmão, Daniel, ex-namorado de Suzane von Richthofen, chegaria em seguida para entregar mais R$ 2 mil.Cristian passará por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira. Ele foi preso em flagrante e responderá por corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo. A suposta vítima foi liberada. Cristian foi condenado a 38 anos e seis meses em regime fechado pela morte dos pais de Suzane, mas foi solto, em agosto passado, após autorização da Justiça para cumprir o restante de sua pena em regime aberto.

Entenda o caso

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos por planejar a morte dos pais, Marísia e Manfred Von Richtofen, junto com o namorado da época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian. Em 31 de outubro de 2002, a filha das vítimas permitiu a entrada dos irmãos Cravinhos, que foram até o quarto do casal Richtofen e mataram os dois a golpes de barras de ferro. Daniel cumpria pena no regime semiaberto desde 2013 e, desde então, está no regime aberto. Assim como ele, Suzane, presa há 12 anos, poderá receber permissão para cumprir a pena em regime aberto.