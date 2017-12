Coronel Sapucaia "Cuduro" entra em residência e executa homem com 6 tiros de 9 mm 'Os tiros atingiram a cabeça e no tórax e morreu no local"

Por: Tero Queiroz 04/12/2017 às 08:22

Foto: Reprodução/Web Homem de 42 anos foi executado a tiros de pistola 9 milímetros, no fim da tarde do domingo (3), na Avenida Deputado Flávio Derzi, na Vila Industrial, em Coronel Sapucaia, distante 400 quilômetros de Campo Grande. Adibe Morel Dutra foi atingido por seis tiros, sendo na cabeça e no tórax. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou que tomava tereré junto com Adibe no quintal de casa, quando um homem desconhecido em uma motocicleta preta, sem placa de identificação, chegou. Armado com uma pistola, o atirador foi em direção a vítima que estava sentada em uma cadeira de plástico e atirou. A mulher correu em busca de socorro. Após o crime, o autor ainda ameaçou a esposa da vítima de morte e fugiu para o Paraguai. O motivo do crime não foi informado pela testemunha. O atirador foi identificado apenas como “Cuduro”. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município.