Interior 'Da lua' é encontrado morto com ferimentos nas costas em Sidrolândia "O homem identificado como Antônio, mas conhecido como "Da Lua", foi encontrado por moradores"

Antônio Louveira (40), conhecido como 'Da Lua', foi encontrado morto por volta das 5h30 deste sábado (30), na Rua Trajano Roberto Ferreira, no Bairro São Bento, em Sidrolândia, cidade distante 71 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores encontraram o homem e acionaram a polícia. No corpo de Antônio foi encontrado ferimento nas costas. Ainda não se sabe o motivo do crime e nem a autoria.

A vítima foi encaminhada para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.