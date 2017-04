Freguês da PM De escova de dentes a secador de cabelos ladrão é preso pela 5º vez roubando o mesmo mercado

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Foi preso em flagrante um homem de 30 anos após furtar objetos de um supermercado na Avenida Tamandaré, na Vila Neusa, região norte de Campo Grande, na noite desta terça-feira (11). Ele acabou reconhecido por seguranças, que reconheceram o criminoso pela quantidade de vezes que já roubou ali, total de cinco vezes.



De acordo com o registro, Éder Flávio de Almeida Oliveira age sempre da mesma maneira. Na terça-feira, deixou um saco pronto em local escondido da loja, onde guardou objetos como um mixer e dois secadores de cabelos avaliado em R$ 400 reais.

Ao perceberem novamente a ação do criminoso, os seguranças foram até o acusado que tentou fugir correndo do local, mas acabou tropeçando e caindo por carregar várias coisas na dentro das calças: escondia cinco facas e uma escova de dentes nas calças de acordo com a segurança do estabelecimento.



O freguês da Polícia, vem sendo detido há quatro anos pelo mesmo crime, sempre atuando da mesma maneira. Já foi flagrado com peças de carne e até bombas para tomar tereré.



Oliveira acabou sendo novamente levado pela PM à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da região central, onde foi indiciado por furto. (Com assessoria).