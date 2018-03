Tráfico De Vitória-ES; jovem é presa em MS levando 16kg de maconha para a cidade natal 'Ao revistarem o bagageiro do ônibus foi encontrada uma mala de cor cinza com um cadeado'

Foto: Divulgação/Força Tática

De 18 anos identificada como, Larissa Santos Dias, moradora em Vitória no Espírito Santo, foi presa no final da tarde de ontem, segunda-feira (5) com quase 16 kg de maconha.

Policiais da Força Tática do 16º BPM (Batalhão de Policia Militar) realizava fiscalização de rotina, quando abordaram o veiculo ônibus. Durante revista aos passageiros, a jovem Larissa demonstrou nervosismo levantando desconfiança dos policias.

Ao revistarem o bagageiro do ônibus foi encontrada uma mala de cor cinza com um cadeado, interrogados os passageiros a jovem Larissa alegou ser sua a respectiva mala. Questionada sobre a chave do cadeado Larissa negou estar portando a mesma.

Os policias quebraram o cadeado e foi constatado cerca de quase 16 kg de maconha, divididos em 15 tabletes.

Larissa confessou o crime e informou que levaria a droga para sua cidade Vitória no Espírito Santo. A jovem foi detida e encaminhada a Delegacia de Policia Civil, onde foi atuada em flagrante por tráfico de drogas

O fato aconteceu no bairro Jardim Brasilândia em Fátima do Sul.