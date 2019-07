SÍNDROME DO PÂNICO Defesa adia apresentação de comerciante que matou tio e alega legítima defesa Nesta manhã defesa alegou que sobrinho está muito abalado

Tio e sobrinho discutiram por dívida Foto: Reprodução/Facebook

A defesa de Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos, suspeito de matar o tio, Osvaldo Foglia Junior, de 47 anos, a tiros na terça-feira (16), após discussão na conveniência do acusado, Jardim São Lourenço em Campo Grande, alegou hoje (18), que o cliente sofre de síndrome do pânico, com isso, solicitou o adiamento da apresentação do suspeito à polícia.

De acordo com o advogado de defesa, Júlio César Marques, Miguel está bastante abalado e desenvolveu síndrome do pânico após matar o tio, conforme o advogado eles eram muito próximos. “Eles faziam musculação juntos, tinham uma vida em comum. Ele matou sob pressão e ameaça do tio por causa de uma dívida", disse a defesa. Conforme o advogado, o suspeito será apresentado amanhã (19), e alegará legítima defesa.

Conforme o site Campo Grande News, o delegado do caso, Thiago Macedo, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, aguarda ainda um testemunho 'chave', moradora do interior do estado, ela deve ser ouvida na próxima semana.

Miguel é indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, a arma usada no crime era registrada.