Delegado revela que PMDB e PP recebiam de esquema e aÃ§Ãµes despencam no exterior

"Carne Fraca" Delegado revela que PMDB e PP recebiam de esquema e ações despencam no exterior "As ações da JBS e da BRF registram queda em torno de 6%"

Durante coletiva na manhã desta sexta-feira (17), Maurício Moscardi Grillo, delegado federal a frente da Operação "Carne Fraca", revelou que grande parte do dinheiro arrecadado pelo esquema de corrupção envolvendo fiscais e os maiores frigoríficos do Brasil, descoberto pela Operação Carne Fraca, abastecia o PMDB e o PP.

“Dentro da investigação ficava bem claro que uma parte do dinheiro da propina era, sim, revertido para partido político. Caracteristicamente, já foi falado ao longo da investigação dois partidos que ficavam claro: o PP e o PMDB”, afirmou.

Gente de auto escalão, "os chefões', caíram na Operação deflagrada esta manhã (17), alguns executivos do frigorífico JBS e da empresa BRF Brasil foram presos. O esquema seria liderado por fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio. De acordo com a PF, a operação detectou em quase dois anos de investigação que as Superintendências Regionais do Ministério da Pesca e Agricultura do Estado do Paraná, Minas Gerais e Goiás ‘atuavam diretamente para proteger grupos empresariais em detrimento do interesse público’.

O delegado ainda revelou que produtos químicos foram usados para maquiar o cheiro e que os acusados “injetavam água na carne para aumentar peso” e nem mesmo os fiscais envolvidos no esquema, que costumavam ganhar carnes dos proprietários como benefício, não estavam aguentando a má qualidade dos produtos.

Escultas e gravações telefônicas, dão conta de que vários frigoríficos do país vendiam carne com data de validade vencida tanto no mercado externo, quanto para exportação. Entre produtos químicos e produtos fora da validade, há casos ainda mais "curiosos", como a inserção de papelão em lotes de frango e carne de cabeça de porco em linguiça.

A coisa começou a "feder" do outro lado e a bolsa reagiu na hora, ações de empresas frigoríficas no exterior despencaram, e vários patrocinadores desvincularam de imediato suas marcas das empresas.

As ações da JBS e da BRF registram queda em torno de 6%. Em meio a essa operação, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve queda de 0,12%, aos 65.703 pontos. Já o dólar comercial registra queda de 0,41% ante o real, cotado a R$ 3,103.

Contingente

Por meio de nota a PF informou que aproximadamente uma força de 1100 policiais federais estão cumprindo 309 mandados judiciais, sendo 27 de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e apreensão em residências e locais de trabalho dos investigados e em empresas supostamente ligadas ao esquema. A operação é a maior registrada na história da instituição, de acordo com os dados levantados pela PF.

Também e nota à imprensa, a JBS diz que não há nenhuma medida judicial contra os seus executivos. A empresa informa ainda que sua sede não foi alvo de tal operação. (Com EBC).