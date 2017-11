'Caso Advogada' Delegado vai soltar estudante de medicina “Ele será liberado após o recebimento do documento”

O delegado João Eduardo Davanço, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, aguarda o alvará de soltura para liberar o estudante de medicina João Pedro da Silva Miranda Jorge, 23 anos, que matou no trânsito a advogada Carolina Albuquerque Machado, 24 anos, e feriu o filho dela de 3 anos e 8 meses.

“Ele será liberado após o recebimento do documento”, diz a autoridade policial. Após sair da delegacia, o estudante será levado para o Patronado Penitenciário, onde colocará a tornozeleira eletrônica.

João Pedro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na sexta-feira (3). Ele se apresentou à Polícia Civil, na tarde de sábado (4). O rapaz passou o fim de semana em uma das celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. Na noite de ontem, a juíza Eucelia Moreira Cassal determinou a soltura do estudante mediante fiança de R$ 50.598,00 e uso de tornozeleira eletrônica.

Para a soltura, a juíza determinou, que depois de solto, João Pedro terá que cumprir medidas cautelares como comparecimento mensal à justiça para informar suas atividades, não sair da cidade e nem de casa no período noturno e nos dias de folga. Ele também teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e será monitorado por tornozeleira eletrônica.

Acidente - O acidente aconteceu por volta da meia-noite e meia de quinta-feira (2), na Avenida Afonso Pena, no Bairro Chácará Cachoeiro. Carolina voltava de um encontro com as amigas, quando teve o VW Fox que dirigia atingido pela caminhonete Nissan Frontier, conduzida por João Pedro, que segundo a Polícia de Trânsito, trafegava em torno de 160 km/h. Após a batida, o rapaz fugiu a pé sem prestar socorro. O filho de Carolina, de 3 anos e 8 meses, que seguia na cadeirinha no banco traseiro fraturou a clavícula. A criança recebeu alta no fim da manhã de ontem (5). (Com Campo Grande News).