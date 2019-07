FATALIDADE 'Denda' morre esmagado por carro em acidente no interior de MS Vítima estava sem cinto de segurança

Foto: PC de Souza

Valdomiro Ferreira de Andrade, de 66 anos, morreu prensado à lataria do seu Fiat Uno, após capotar o carro nesta segunda-feira (1º), na região do Jauru, em Coxim, interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Edição MS, as causas do acidente ainda são desconhecidas. A vítima estava sem cinto de segurança, e durante as capotagens, chegou a ficar com parte do corpo para fora do veículo, o que resultou em sua morte após ser esmagado pelo veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas nada pode ser feito para salvar Valdomiro. Informações vinculadas ao Edição MS, apontam que uma testemunha teria informado que o motorista se assustou com um caminhão que vinha na pista contrária.

O homem era proprietário de chácara conhecido como 'Denda', por grande parte da população de Coxim. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), do município de Coxim, onde passou por exame necroscópico.