Tráfico Denúncia anônima leva PM à recuperar Pick up roubada em MG O veículo foi abandonado com 1 tonelada de maconha após perseguição

Uma denúncia anônima levou agentes da Polícia Militar de Caarapó até um veículo carregado com quase uma tonelada de maconha. Segundo informações da guarnição, a Pick up Fiat Strada, de cor prata com placas OQA-6682 de Arcos (MG), era conduzida por homem não identificado.

No momento da abordagem o motorista empreendeu fuga em alta velocidade pela MS-156, estrada que liga Caarapó a Amambai. Logo em seguida abandonou o veículo entrando em uma mata e fugindo a pé. Após buscas na região, o responsável pela carga de droga não foi encontrado.

Ao vistoriar o carro os policiais encontraram 946 quilos da droga escondidos na carroceria e no interior da pick up. O veículo estava com placas clonadas. A identificação original do veículo, OQY-0471 de Dom Joaquim (MG), apontou registro de roubo em outubro de 2016 ocorrido na cidade de Belo Horizonte (MG).

A droga e o carro foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Caarapó.