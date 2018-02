Fim do sequestro Depois de 11 horas de buscas, polícia encontra casal sequestrado Ainda não há informações sobre prisões ou o estado de saúde das vítimas

Após quase 11 horas de buscas, a polícia encontrou o casal de jovens Maria Eduarda Façanho Leão, de 21 anos, Eduardo Marques Rocha, 26 anos. Eles estavam desaparecidos desde a noite de ontem, quando foram levados por criminosos em roubo de veículo no bairro Amambaí, em Campo Grande.

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) confirmaram à reportagem do Portal Correio do Estado o fim do sequestro. O casal foi localizado no bairro Campo Belo. Ainda não há informações sobre prisões ou o estado de saúde das vítimas.

O CASO

O crime aconteceu na noite de sexta-feira (16), no bairro Amambaí, em Campo Grande.Os jovens, de 21 e 26 anos, estavam dentro de Voyage, quando dois criminosos se aproximaram e bateram na porta do motorista exigindo que fosse aberta. Os ladrões entraram no carro e fugiram com as vítimas.