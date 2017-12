Internacional Deputado do EUA é encontrado morto após ser acusado de estupro de adolescente “Diria que se trata de um suicídio”, afirmou o delegado do condado de Bullitt

Horas antes, Johnson divulgou uma mensagem em seu Facebook na qual pedia para que seus seguidores amparassem sua esposa Foto: Reprodução/Courtesy Kentucky Legislative Research Commission/Reuters

O deputado republicano Dan Johnson, acusado de abusar uma adolescente no porão de sua casa, foi encontrado morto ontem, quarta-feira (12), pela polícia com um tiro na cabeça em uma estrada na cidade de Mount Washington, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Investigações preliminares apontam que o político, que atuava no Congresso de Kentucky, cometeu suicídio.

“Diria que se trata de um suicídio”, disse Dave Billings , delegado do condado de Bullitt que apura o caso. De acordo com o oficial, Johnson teria encostado o carro logo após uma ponte na estrada Greenwell Ford Road e deu um único disparo contra si. A autopsia que determinará as circunstâncias da morte será realizada nesta quinta-feira.