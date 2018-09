Operação Vostok Deputado Zé Teixeira é preso pela Polícia Federal na Operação Vostok Ele foi conduzido por policiais para um carro descaracterizado carregando uma mochila

Foto: André de Abreu

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (12), o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), em um hotel em Campo Grande. Ele é investigado na Operação Vostok, deflagrada com o objetivo de combater um esquema de pagamento de propina para políticos de Mato Grosso do Sul.

Ele foi conduzido por policiais para um carro descaracterizado carregando uma mochila. Enquanto aguardava na recepção do hotel, ficou em silêncio e não conversou com a imprensa. Os policiais levaram ainda documentos recolhidos no quarto de hotel.

As investigações começaram no início deste ano, tendo por base os termos de colaboração premiada de executivos de uma grande empresa do ramo frigorifico. Em delação premiada, os colaboradores detalharam os procedimentos adotados junto ao governo do Estado para a obtenção de benefícios fiscais - TARE's.Segundo a PF, o inquérito foi autorizado e tramita perante o STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília, que decretou as medidas em cumprimento. Cerca de 220 policiais federais cumprem 41 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária em Campo Grande, Aquidauana, Dourados, Maracaju e Guia Lopes de Laguna; além de Trairão no Estado do Pará.

São alvos das medidas os endereços residenciais e comerciais dos investigados e os seus locais de trabalho.

Conforme a PF, do total de créditos tributários auferidos pela empresa dos colaboradores, um percentual de até 30% era revertido em proveito da organização criminosa investigada. Nos autos do inquérito, foram juntadas cópias das notas fiscais falsas utilizadas para dissimulação desses pagamentos e os respectivos comprovantes de transferências bancárias.