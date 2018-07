Aquidauana Desaparecido a dois meses corpo de idoso é encontrado dentro do freezer em MS "Wanderley de Souza estava desaparecido desde abril"

Freezer em que o corpo do idoso foi encontrado Foto: Reprodução/O Pantaneiro

O corpo de um idoso de 72 anos foi encontrado dentro do freezer da casa em que morava em Cipolândia, distrito de Aquidauana - a 135 quilômetros de Campo Grande. Wanderley de Souza estava desaparecido desde abril, quando supostamente teria ido viajar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Wanderley foi encontrado por um vizinho, que seria responsável por cuidar da casa do idoso no período em que ele estava fora. Para a polícia, o homem contou que a vítima não era vista há dois meses, quando viajou para “cuidar da saúde”.

Neste domingo, ele foi até a casa do vizinho e ao abrir o freezer encontrou o corpo congelado. No registro policial, não há informações sobre a causa da morte ou se a vítima tinha ferimentos que apontasse que ela foi assassinada, mas o caso é investigado pela Polícia Civil de Aquidauana.

*Fonte: por Geisy Garnes