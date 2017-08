Extração ilegal Desmatamento e extração de madeira ilegal são descobertos por imagens via satélite e pecuarista é mu “Não adianta o infrator pensar que não será descoberto, as imagens via satélite mostra tudo”, diz PMA

Por: Da redação 21/08/2017 às 15:00 Comentar Compartilhar

Foto: PMA/Divulgação Em uma fazenda, na zona rural do município de Ribas do Rio Pardo, a 60 km da cidade, a equipe da Polícia Militar Ambiental de Campo Grande realizou hoje (21) uma fiscalização, e confirmou o que as imagens de satélite já haviam mostrado, o desmatamento e mais a extração ilegal de madeira. O pecuarista de 81 anos, foi autuado por desmatamento de área de vegetação de cerrado sem autorização do órgão ambiental e exploração da madeira. Além do desmatamento, o fazendeiro explorou 7.200 estacas e postes de madeira, sem autorização ambiental, que estavam sendo utilizados em cercas na propriedade. Residente em Campo Grande, o fazendeiro desmatou uma área de 40 hectares. As atividades foram interditadas e foram apreendidas 7.200 estacas e postes de madeira, inclusive, os que estavam nas cercas. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 40.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de seis meses a um a ano de detenção. O autuado foi notificado a apresentar um plano de recuperação de área degradada e alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental. CONTRATADOS PARA EX0LORAÇÃO DA MADEIRA Dois infratores, contratados para a extração da madeira, um de 36 anos, residente em Ribas do Rio Pardo e outro de 35 anos, residente em Sidrolândia, foram autuados por utilizarem motosserra sem Documento de Licença de Porte e Uso (LPU), que é a licença ambiental para transporte e utilização deste tipo de máquina. O uso de motosserra sem esse documento caracteriza-se crime ambiental, com pena prevista de três meses a um ano de detenção. As duas motosserras foram apreendidas e os infratores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.000,00 cada um. ALERTA A PMA alerta para que os proprietários rurais realizem o licenciamento ambiental antes de efetuar a alternativa do desmatamento. Os levantamentos realizados pelas imagens localizam grandes, médios e pequenos desmatamentos, bem como os antigos, recentes e em processamento. Dessa forma, não adianta o infrator pensar que não será descoberto, pois, será e, quando for, responderá administrativamente (multas), penalmente (crime) e na instância civil (pois terá que reparar o dano).