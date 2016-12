Ambiente Desmatou e não escondeu lera e teve que pagar R$ 82 mil de multa anos depois "Não deixa de ser crime"

Um desmatamento ilegal foi descoberto no município de Camapuã nesta quarta-feira (14) no final da tarde, quando Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município. Um fazendeiro, de 66 anos, derrubou com uso de máquinas uma área de vegetação, que os policiais mediram em GPS e aferiram 82 hectares.

O desmatamento foi realizado há algum tempo e a área já havia sido transformada em pastagem, porém, a vegetação ainda estava em leiras. As atividades foram interditadas e o proprietário da fazenda, residente em Botucatu (SP), foi autuado administrativamente e multado em R$ 82.000,00. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), junto ao órgão ambiental.