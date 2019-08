Tentativa de Roubo Detento finge ter arma para assaltar padaria, mas apanha dos clientes e acaba preso Ele estava em indulto do Dia dos Pais e ainda ameaçou o comerciante

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (9) depois de tentar assaltar uma padaria na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. Ele era um detento e tinha saído para o Dia dos Pais, segundo a polícia. O homem fingiu ter uma arma para assaltar o comércio, mas não teve sucesso.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, o autor chegou a um comércio em uma moto e logo colocou a mão embaixo da camiseta para fingir que tinha uma arma. Ele se aproximou do caixa e anunciou o assalto, mas os clientes logo perceberam que ele estava apenas fingindo.

Os clientes seguraram o autor do roubo e entraram em luta corporal com ele. A PM (Polícia Militar) passava pela rua, quando chegou ao comércio e levou o homem para a delegacia. Ele tinha lesões no nariz, testa, cotovelo, ombros e na região lombar, causados pela luta corporal com os clientes, que tentavam segurá-lo.

O homem ainda teria ameaçado o dono do comércio. “Eu vou voltar para te matar”, disse. O autor foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga por ameaça e roubo na forma tentada.